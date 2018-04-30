Президент Украины объявил о завершении АТО в Донбассе и начале операции Объединенных сил

Петр Порошенко
14:29, 30 апреля 2018
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Президент Украины Петр Порошенко объявил, что антитеррористическая операция (АТО) в Донецкой и Луганской областях завершена. Соответствующий указ, сообщил Порошенко, был подписан 30 апреля.

Вместо АТО начинается операция Объединенных сил «по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», сообщил Порошенко.

«Уверен, что это не просто смена формата. Это новые возможности защиты украинской территории, украинских граждан», — написал Порошенко в своем фейсбуке.

Украина, добавил он, будет бороться «за каждый клочок нашей земли, каждого гражданина, который остался на оккупированной территории».

В ходе совещания с представителями силовых ведомств, запись с которого Порошенко опубликовал в своем фейсбуке, президент Украины подчеркнул, что в ходе АТО были достигнуты все поставленные задачи

Смена формата операции украинских военных в Донецкой и Луганской областях предусмотрена законом «О реинтеграции Донбасса», принятым парламентом Украины в январе. Закон признает Россию страной-агрессором, а территории Донецкой и Луганской областей, которые не контролирует Киев, временно оккупированными. Ранее Украина рассматривала эти территории как зону проведения антитеррористической операции. Соответствующий режим действовал в Донбассе с апреля 2014 года.
Российский МИД после принятия закона о реинтеграции Донбасса заявлял, что он угрожает реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.
На востоке Украины вне контроля Киева находятся территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Власти Украины и западные политики заявляли, что на стороне сепаратистов в вооруженном конфликте участвуют регулярные российские войска. Россия эти обвинения категорически отрицала, подчеркивая, что речь может идти только о прибывших из РФ добровольцах.
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