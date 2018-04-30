Президент Украины объявил о завершении АТО в Донбассе и начале операции Объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что антитеррористическая операция (АТО) в Донецкой и Луганской областях завершена. Соответствующий указ, сообщил Порошенко, был подписан 30 апреля.

Вместо АТО начинается операция Объединенных сил «по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», сообщил Порошенко.

«Уверен, что это не просто смена формата. Это новые возможности защиты украинской территории, украинских граждан», — написал Порошенко в своем фейсбуке.

Украина, добавил он, будет бороться «за каждый клочок нашей земли, каждого гражданина, который остался на оккупированной территории».

В ходе совещания с представителями силовых ведомств, запись с которого Порошенко опубликовал в своем фейсбуке, президент Украины подчеркнул, что в ходе АТО были достигнуты все поставленные задачи