Бывший сотрудник ТНК-BP заявил о попытке отравить Роберта Дадли

Американский бизнесмен Роберт Дадли, возглавлявший ТНК-BP, летом 2008 года покинул Россию из-за попытки отравления. Об этом заявил в интервью The Daily Telegraph Илья Заславский — бывший сотрудник ТНК-BP.
По словам собеседника The Daily Telegraph, информацию об отравлении Дадли он получил от одного из советников Дадли. Когда Дадли приехал в Великобританию, рассказал бывший сотрудник ТНК-BP, у него были взяты анализы, подтвердившие наличие яда в организме.
Заславский предположил, что Дадли не пытались убить, а хотели вынудить покинуть страну и отказаться от поста главы ТНК-BP.
Яд Дадли получил через еду, сообщил собеседник издания, отметив, что вряд ли удастся установить, кто именно его отравил. The Daily Telegraph предполагает, что за отравлением могли стоять российские власти.
В январе 2014 года о том, что Роберт Дадли в 2008 году был отравлен в России писал The New Yorker
со ссылкой на материалы американского посольства, обнародованные проектом WikiLeaks. Дадли подозревал, что в его квартиру незаконно проникали посторонние, офис прослушивался, а его пытаются отравить. В документах со ссылкой на источники в BP говорилось, что анализы подтвердили наличие яда в организме Дадли. Также сообщалось, что после того, как Дадли отказался есть любые продукты, которые предоставляла ему компания, его состояние значительно улучшилось.
Компания ТНК-BP была создана в 2003 году британской BP и российской «Тюменской нефтяной компанией». В 2008 году у российских акционеров компании возник конфликт с Робертом Дадли. Российские акционеры заявили, что Дадли действовал сугубо в интересах британской стороны. Конфликт, который широко освещали СМИ, завершился тем, что Дадли уехал из России, где ему грозило уголовное преследование, а в декабре покинул пост главы компании.
В настоящий момент Роберт Дадли занимает пост генерального директора BP. Компания ТНК-BP с марта 2013 года принадлежит «Роснефти».