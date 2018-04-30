Бывший сотрудник ТНК-BP заявил о попытке отравить Роберта Дадли

Американский бизнесмен Роберт Дадли, возглавлявший ТНК-BP, летом 2008 года покинул Россию из-за попытки отравления. Об этом заявил в интервью The Daily Telegraph Илья Заславский — бывший сотрудник ТНК-BP.

По словам собеседника The Daily Telegraph, информацию об отравлении Дадли он получил от одного из советников Дадли. Когда Дадли приехал в Великобританию, рассказал бывший сотрудник ТНК-BP, у него были взяты анализы, подтвердившие наличие яда в организме.

Заславский предположил, что Дадли не пытались убить, а хотели вынудить покинуть страну и отказаться от поста главы ТНК-BP.

Яд Дадли получил через еду, сообщил собеседник издания, отметив, что вряд ли удастся установить, кто именно его отравил. The Daily Telegraph предполагает, что за отравлением могли стоять российские власти.