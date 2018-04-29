В Ереване возобновились протесты. Демонстранты перекрыли главные улицы

Интерфакс
10:33, 29 апреля 2018
Надежный источник

В столице Армении протестующие после двухдневного перерыва снова вышли на улицы, сообщает корреспондент «Интерфакса» в Ереване.

По данным агентства, демонстранты проводят шествия, а также перекрывают дороги с помощью мусорных баков и скамеек. В частности, перекрыты проспекты, связывающие разные части города с центром Еревана, и центральный проспект Маштоца; закрыты дороги к центральной площади Еревана — площади Республики.

Кроме столицы, протесты проходят в Арагацотнской области Армении; местные жители перекрыли автотрассу Аштарак-Ереван к северу от армянской столицы, пишет «Интерфакс».

Возобновить акции протеста и перекрыть дороги ранее призвал лидер протестного движения, глава парламентского блока «Елк» Никол Пашинян. Он заявил, что дороги в Ереване снова должны быть открыты к 16 часам по местному времени (17 часов по Москве), поскольку вечером на площади Республики пройдет очередной митинг.

Протест направлен против правящей Республиканской партии, передает корреспондент РБК из Еревана.

В Ереване 13 апреля начались митинги против избрания премьер-министром бывшего президента Сержа Саргсяна, которого правящая Республиканская партия выдвинула на пост премьер-министра. Несмотря на протесты, парламент избрал Саргсяна премьером, но через неделю он вынужден был уйти в отставку.
После отставки Саргсяна протесты в Армении продолжились — уже против Республиканской партии, которая имеет большинство в парламенте. Ее лидеры заявили, что не будут выдвигать своего кандидата на пост премьера. Никол Пашинян на данный момент единственный кандидат, претендующий на пост главы правительства.
Армения после конституционной реформы стала парламентской республикой. Президент стал церемониальной фигурой, а власть сконцентрировалась в руках премьер-министра, назначаемого парламентом.
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