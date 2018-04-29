В Ереване возобновились протесты. Демонстранты перекрыли главные улицы

В столице Армении протестующие после двухдневного перерыва снова вышли на улицы, сообщает корреспондент «Интерфакса» в Ереване.

По данным агентства, демонстранты проводят шествия, а также перекрывают дороги с помощью мусорных баков и скамеек. В частности, перекрыты проспекты, связывающие разные части города с центром Еревана, и центральный проспект Маштоца; закрыты дороги к центральной площади Еревана — площади Республики.

Кроме столицы, протесты проходят в Арагацотнской области Армении; местные жители перекрыли автотрассу Аштарак-Ереван к северу от армянской столицы, пишет «Интерфакс».

Возобновить акции протеста и перекрыть дороги ранее призвал лидер протестного движения, глава парламентского блока «Елк» Никол Пашинян. Он заявил, что дороги в Ереване снова должны быть открыты к 16 часам по местному времени (17 часов по Москве), поскольку вечером на площади Республики пройдет очередной митинг.

Протест направлен против правящей Республиканской партии, передает корреспондент РБК из Еревана.