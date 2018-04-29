Telegram возобновил работу в Европе

Telegram возобновил работу в России, странах СНГ, западной Европы и Африки. Об этом сообщает администрация мессенджера

Неполадки в работе Telegram в Иране и на Ближнем Востоке будут устранены в ближайшее время.

Пользователей в Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии сбои не затронули, сообщает администрация мессенджера.