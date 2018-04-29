Telegram возобновил работу в Европе

Telegram
11:12, 29 апреля 2018
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Telegram возобновил работу в России, странах СНГ, западной Европы и Африки. Об этом сообщает администрация мессенджера

Неполадки в работе Telegram в Иране и на Ближнем Востоке будут устранены в ближайшее время.

Пользователей в Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии сбои не затронули, сообщает администрация мессенджера.

Сбой в работе Telegram произошел из-за массового отключения электричества в районе Амстердама, где расположена часть серверов мессенджера. Неполадки коснулись пользователей в России, странах СНГ, западной Европе и Северной Африке, а также на Ближнем Востоке.
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