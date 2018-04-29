Сайт о здоровье для ЛГБТ попал в «черный список» из-за отрицания семейных ценностей

Администрация сайта о здоровье для ЛГБТ «Парни Плюс» 28 апреля получила от Роскомнадзора уведомление о внесении в реестр запрещенных сайтов.

Как сказано в письме Роскомнадзора, это произошло по решению Бурлинского районного суда Алтайского края от 26 января. Администрация «Парни Плюс» утверждает, что узнала о судебном решении только сейчас и, соответственно, пропустила сроки подачи апелляции.

Внесение в «черный список» Роскомнадзор объяснил тем, что на сайте размещена информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения. В каком именно материале она была обнаружена, в письме не сказано.