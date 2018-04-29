Мэрия Москвы запретила Навальному проводить акцию протеста 5 мая

Алексей Навальный
05:52, 29 апреля 2018
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Московская мэрия запретила Алексею Навальному проводить шествие и митинг 5 мая. Об этом сам политик сообщил в твиттере.

Согласно выдержке из ответа мэрии, которую разместил Навальный, отказ связан с тем, что организаторы акции не приняли предложение властей о месте ее проведения.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников подтвердил РБК запрет на акцию. «Конечно, запрещаем, если они не согласились выйти на предложенный маршрут», — сказал он.

Черников добавил, что проведение митинга будет незаконным. Навальный призвал своих сторонников все равно выйти на улицы 5 мая.

Алексей Навальный подал заявку на проведение шествия и митинга 5 мая на Тверской улице и Манежной площади. Мэрия предложила перенести акцию на окраину Москвы; политик отказался.
27 апреля власти сообщили, что согласовали шествие на проспекте Сахарова в районе улицы Маши Порываевой, расположенной за пределами Садового кольца. Навальный заявил, что готов обсуждать только площадки в центре города.
Сторонники Навального собираются 5 мая провести в ряде российских городов протестные акции «Он нам не царь», приуроченные к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.
После инаугурации Путина в 2012 году на Болотной площади в Москве прошла акция, в результате которой более 30 человек были осуждены по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к полицейским.
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