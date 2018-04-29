Мэрия Москвы запретила Навальному проводить акцию протеста 5 мая

Московская мэрия запретила Алексею Навальному проводить шествие и митинг 5 мая. Об этом сам политик сообщил в твиттере.

Согласно выдержке из ответа мэрии, которую разместил Навальный, отказ связан с тем, что организаторы акции не приняли предложение властей о месте ее проведения.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников подтвердил РБК запрет на акцию. «Конечно, запрещаем, если они не согласились выйти на предложенный маршрут», — сказал он.

Черников добавил, что проведение митинга будет незаконным. Навальный призвал своих сторонников все равно выйти на улицы 5 мая.