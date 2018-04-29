Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира. Бой занял 48 секунд
Российский боец MMA победил американца Фрэнка Мира нокаутом и вышел в полуфинал Гран-при тяжеловесов Bellator. Трансляцию боя вел телеканал «Матч ТВ», на сайте канала выложено видео боя.
ОН ВЕРНУЛСЯ! Фёдор Емельяненко побеждает Фрэнка Мира нокаутом в первом раунде и выходит в полуфинал Гран-при тяжеловесов Bellator. Поздравляем с победой, легенда! pic.twitter.com/QH8lTk9ieB— Матч ТВ (@MatchTV) April 29, 2018
В самом начале поединка Емельяненко пропустил несколько ударов и упал, но смог встать и провести контратаку.
Полуфинал Гран-при состоится осенью. Соперником Федора Емельяненко будет Чейл Соннен.
Федор Емельяненко — один из самых известных российских MMA-бойцов. С 2012-го по 2015 год у него был перерыв в карьере, но затем он вернулся на ринг. Как отмечает Sports.Ru, победа над Миром стала для Емельяненко седьмой в восьми последних боях.