Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира. Бой занял 48 секунд

Матч ТВ
09:09, 29 апреля 2018

Российский боец MMA победил американца Фрэнка Мира нокаутом и вышел в полуфинал Гран-при тяжеловесов Bellator. Трансляцию боя вел телеканал «Матч ТВ», на сайте канала выложено видео боя.

В самом начале поединка Емельяненко пропустил несколько ударов и упал, но смог встать и провести контратаку.

Полуфинал Гран-при состоится осенью. Соперником Федора Емельяненко будет Чейл Соннен.
Федор Емельяненко — один из самых известных российских MMA-бойцов. С 2012-го по 2015 год у него был перерыв в карьере, но затем он вернулся на ринг. Как отмечает Sports.Ru, победа над Миром стала для Емельяненко седьмой в восьми последних боях.
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