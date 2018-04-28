«Ведомости»: новым главой управления по внутренней политике Кремля станет куратор выборов

В администрации президента сменится глава управления по внутренней политике, им станет замначальника структуры Александр Харичев. Об этом со ссылкой на два неназванных источника, близких к АП, и бывшего федерального чиновника пишут «Ведомости».

Харичев был назначен замглавы управления в январе 2017 года и отвечал за избирательные кампании. По словам собеседников «Ведомостей», Харичев — ставленник первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Назначение, как ожидается, состоится после инаугурации президента.

Источник газеты отверг связь между отставкой действующего главы управления по внутренней политике Андрея Ярина и публикацией обращения главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который обвинил чиновника в угрозах. При этом собеседник «Ведомостей» не уточнил, останется ли Ярин работать в администрации президента.

Другие источники газеты во внутриполитическом блоке Кремля и администрации президента назвали информацию об отставке Ярина враньем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о Харичеве ответил, что в Кремле традиционно не комментируют такие заявления.