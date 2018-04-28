«Ведомости»: новым главой управления по внутренней политике Кремля станет куратор выборов

Ведомости
05:29, 28 апреля 2018
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В администрации президента сменится глава управления по внутренней политике, им станет замначальника структуры Александр Харичев. Об этом со ссылкой на два неназванных источника, близких к АП, и бывшего федерального чиновника пишут «Ведомости».

Харичев был назначен замглавы управления в январе 2017 года и отвечал за избирательные кампании. По словам собеседников «Ведомостей», Харичев — ставленник первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Назначение, как ожидается, состоится после инаугурации президента.

Источник газеты отверг связь между отставкой действующего главы управления по внутренней политике Андрея Ярина и публикацией обращения главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который обвинил чиновника в угрозах. При этом собеседник «Ведомостей» не уточнил, останется ли Ярин работать в администрации президента.

Другие источники газеты во внутриполитическом блоке Кремля и администрации президента назвали информацию об отставке Ярина враньем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о Харичеве ответил, что в Кремле традиционно не комментируют такие заявления.

По словам человека, близкого к администрации президента, Кириенко уже «водил Харичева на смотрины к президенту»: «После успешно проведенной президентской кампании Кириенко додавил, чтобы его человек был назначен на пост главы УВП».

Ведомости
На президентских выборах Харичев, по словам источника «Ведомостей», занимался избирательной компанией в регионах и мобилизацией избирателей.
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