В Жуковском совершил аварийную посадку военный Ил-38. У него не раскрылась стойка шасси
В подмосковном Жуковском совершил аварийную посадку военный противолодочный самолет Ил-38, у которого при посадке не раскрылась передняя стойка шасси.
«Рядом пожарные, огня нет», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе «Авиакомплекса имени Ильюшина».
Источник в авиадиспетчерских службах рассказал агентству, что на борту самолета находились от семи до 11 человек — экипаж и технические специалисты.
При посадке никто не пострадал. В «Ильюшине» сообщили, что экипаж самолета представят к наградам.
Перед посадкой Ил-38 выработал запас топлива.
Самолет принадлежит военно-морским силам Индии. В Подмосковье он выполнял плановый полет после штатного технического обслуживания.
Ил-38 ВВС Индии аварийно сел в Жуковском.— Москва 24 (@infomoscow24) April 28, 2018
Подробнее: https://t.co/MK8blSBnMB pic.twitter.com/6HjRR2T40M