В Жуковском совершил аварийную посадку военный Ил-38. У него не раскрылась стойка шасси

Интерфакс
17:08, 28 апреля 2018
Надежный источник

В подмосковном Жуковском совершил аварийную посадку военный противолодочный самолет Ил-38, у которого при посадке не раскрылась передняя стойка шасси.

«Рядом пожарные, огня нет», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе «Авиакомплекса имени Ильюшина».

Источник в авиадиспетчерских службах рассказал агентству, что на борту самолета находились от семи до 11 человек — экипаж и технические специалисты.

При посадке никто не пострадал. В «Ильюшине» сообщили, что экипаж самолета представят к наградам.

Перед посадкой Ил-38 выработал запас топлива.

Самолет принадлежит военно-морским силам Индии. В Подмосковье он выполнял плановый полет после штатного технического обслуживания.

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