В Баку произошел пожар в 130-метровом здании Trump Tower

РИА Новости
09:21, 28 апреля 2018
Надежный источник
Обновление. Пожар потушен. Пострадал один человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Баку произошел пожар в 33-этажном здании Trump Tower. Судя по фотографиям и видео, загорелись верхние этажи 130-метрового небоскреба.

Tram Towerin yanması
ria ria

В декабре стало известно, что компания президента США Trump Organization прекратила лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в том числе и в Азербайджане. Строительство Trump Tower в Баку почти завершили, но здание так и не открыли.

РИА Новости
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