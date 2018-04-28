В Баку произошел пожар в 130-метровом здании Trump Tower
Обновление. Пожар потушен. Пострадал один человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
В Баку произошел пожар в 33-этажном здании Trump Tower. Судя по фотографиям и видео, загорелись верхние этажи 130-метрового небоскреба.
Trump Tower Baku https://t.co/5ytlBIhb4f— Tomi Kotilainen (@kotilaiska) April 28, 2018
В декабре стало известно, что компания президента США Trump Organization прекратила лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в том числе и в Азербайджане. Строительство Trump Tower в Баку почти завершили, но здание так и не открыли.