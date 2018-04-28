Ивановский школьник нанес себе ранение, исполняя роль Отелло в спектакле. Ему дали настоящий кинжал вместо бутафорского

В Иваново возбуждено уголовное дело после того, как местный школьник нанес себе ранение во время спектакля. Исполняя роль Отелло, десятиклассник воткнул в себя кинжал, который оказался не бутафорским. Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 23 апреля в Ивановском государственном университете во время «Шекспировских чтений». Там ставили фрагменты из «Короля Лира» и «Отелло». 16-летний школьник должен был сыграть сцену, где Отелло после убийства Дездемоны совершает самоубийство.

Он воткнул нож в себя, а потом схватился за бок. У школьника пошла кровь и ему вызвали «скорую помощь». В больнице не сообщили, в каком состоянии он находится.

По информации Следственного комитета, настоящий кинжал на спектакль принесла учительница школьника. Почему она это сделала, неизвестно.