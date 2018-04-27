В России ввели налоговую льготу для энергоэффективных зданий. А когда ей начали пользоваться торговые центры — отменили

Ведомости
06:53, 27 апреля 2018
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Верховный суд России постановил, что налоговую льготу для энергоэффективных зданий нельзя применять к нежилым постройкам, потому что для них не установлены соответствующие правила. Решение было вынесено 17 апреля в споре подмосковной компании «Просперити» с налоговой службой.

Как рассказали в министерстве имущественных отношений Московской области, вместе с Москвой они создали рабочую группу, чтобы доказывать в судах, что у торговых и офисных зданий права на эту льготу нет.

Компании стали массово применять льготу на имущественный налог в 2017 году, когда Минфин разъяснил, что она распространяется в том числе на нежилые помещения с высоким классом энергоэффективности. В результате только за 2016 год было оформлено льгот более, чем на 3 миллиарда рублей, объяснили в ФНС.

Партнер Dentons Василий Марков отметил, что такие действия привели к сокращению поступлений в бюджеты регионов. Затем был принят закон, который позволил регионам самим решать, как применять эту льготу.

Получается, принципиально льгота разрешена Налоговым кодексом, но отраслевые законы и их толкование отраслевыми же министерствами могут эту льготу полностью нивелировать, возмущен партнер Taxology Алексей Артюх. Решение суда лишает компании возможности воспользоваться льготой за прошлые периоды, а тем, кто ее применял, стоит ждать претензий и доначислений, предупреждает Марков.

Ведомости
Льготы для постройки энергоэффективных зданий были введены в 2012 году. Они позволяют в течение трех лет с момента постановки объекта на учет не платить налог на имущество (ставка до 2,2%).
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