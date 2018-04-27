В Китае преступник напал с ножом на школьников. Убиты семь детей
В Китае молодой человек с ножом напал на группу школьников. В результате погибли семь детей и еще 12 получили ранения, пишет BBC News.
Нападение произошло в уезде Мичжи китайской провинции Шэньси, когда ученики одной из местных школ возвращались домой после уроков.
Подозреваемый задержан. Полиция сообщила, что раньше он учился в школе, на учеников которой напал. По данным правоохранительных органов, он совершил преступление из мести, поскольку другие ученики над ним издевались.
陕西米脂三中砍学生嫌犯上学时遭欺负 遂记恨学生持匕首杀人— 24FA (@www24facom) April 27, 2018
嫌疑人：赵某某，男，汉族，1990年1月20日生，户籍米脂县城郊镇赵家山村155号。经初步审讯，犯罪嫌疑人交代其在米脂三中上学时受同学欺负，遂记恨学生，今天持匕首杀人。https://t.co/GE2DVkJQml pic.twitter.com/LbG7SVFqeD
Точный возраст жертв неизвестен, но сообщается, что они ученики средней школы; в Китае ее посещают дети 12-15 лет, пишет BBC.