В Китае преступник напал с ножом на школьников. Убиты семь детей

BBC News
13:16, 27 апреля 2018
Надежный источник

В Китае молодой человек с ножом напал на группу школьников. В результате погибли семь детей и еще 12 получили ранения, пишет BBC News.

Нападение произошло в уезде Мичжи китайской провинции Шэньси, когда ученики одной из местных школ возвращались домой после уроков.

Подозреваемый задержан. Полиция сообщила, что раньше он учился в школе, на учеников которой напал. По данным правоохранительных органов, он совершил преступление из мести, поскольку другие ученики над ним издевались.

Точный возраст жертв неизвестен, но сообщается, что они ученики средней школы; в Китае ее посещают дети 12-15 лет, пишет BBC.

Это не первое крупное нападение с ножом в Китае за последние несколько лет. В феврале в результате подобной атаки в одном из торговых центров Пекина погиб один человек и получили ранения еще 12. В июле 2017 года мужчина с ножом убил двух человек и ранил еще девятерых в супермаркете в городе Шэньчжэнь.

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