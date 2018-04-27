В Китае преступник напал с ножом на школьников. Убиты семь детей

В Китае молодой человек с ножом напал на группу школьников. В результате погибли семь детей и еще 12 получили ранения, пишет BBC News.

Нападение произошло в уезде Мичжи китайской провинции Шэньси, когда ученики одной из местных школ возвращались домой после уроков.

Подозреваемый задержан. Полиция сообщила, что раньше он учился в школе, на учеников которой напал. По данным правоохранительных органов, он совершил преступление из мести, поскольку другие ученики над ним издевались.

Точный возраст жертв неизвестен, но сообщается, что они ученики средней школы; в Китае ее посещают дети 12-15 лет, пишет BBC.