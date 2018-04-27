Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Никите Белых. Ему стало плохо на заседании
Заседание Мосгорсуда, на котором рассматривается апелляция на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, перенесено.
Такое решение, сообщил корреспондент «Медузы» из зала суда, было принято из-за плохого самочувствия Белых по просьбе его адвоката Андрея Грохотова. У Белых, сообщил адвокат, высокое давление.
Рассмотрение апелляционной жалобы суд перенес на 10 мая. Белых будет принимать участие в заседании по видеосвязи.
Никита Белых в феврале был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. В деле фигурировали три эпизода на общую сумму в 600 тысяч евро. Суд также оштрафовал бывшего губернатора на 48,2 миллиона рублей (двукратный размер полученной взятки). Свою вину бывший губернатор Кировской области категорически отрицает.