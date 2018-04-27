Путин пожаловался на «искажение географической правды» на картах и поручил создать новый атлас мира

Президент России Владимир Путин заявил, что русские названия на картах мира вытесняют иностранными, и призвал не попустительствовать «искажению географической правды».

«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира», — цитирует «Интерфакс» выступление Путина на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

Президент заявил, что историческое название острова Смит — Бородино, острова Сноу — Малый Ярославец, а острова Ливингстон — Смоленск. Все они входят в архипелаг Южные Шетландские острова в Антарктике. «А ведь в 2020 году мы будем праздновать юбилей открытия Антарктиды», — заметил Путин.

По словам Путина, «вытеснение» русских названий, в частности, связана с отсутствием современных российских карт. «В свободном доступе лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов», — сказал президент.

Путин поручил Росреестру создать новый российский атлас мира. К этой работе предлагается привлечь экспертов РГО и министерство обороны, которое должно рассекретить часть своих картографических материалов. «Гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядит архаично», — заметил Путин.