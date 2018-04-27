Против Роскомнадзора подали иск из-за массовых блокировок. Бизнесмен требует компенсации в пять миллионов рублей

РИА Новости
12:25, 27 апреля 2018
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Предприниматель Александр Вихарев подал в Арбитражный суд Москвы иск против Роскомнадзора. Истец заявил, что понес ущерб из-за массовых блокировок сайтов в попытках ограничить доступ к Telegram и потребовал от Роскомнадзора пять миллионов рублей. Копия иска есть в распоряжении РИА Новости.

Как сообщает агентство, Вихарев руководит компанией «Инвестори», привлекающей инвестиции в коммерческую недвижимость. По его словам, из-за массовых блокировок Роскомнадзора оказался заблокирован ряд серверов «Инвестори», а клиенты не могли провести операции в своих личных кабинетах на платформе компании.

Сумма в пять миллионов рублей, которую бизнесмен требует в качестве компенсации убытков, основана на репутационных рисках компании, пишет РИА Новости. При этом неизвестно, есть ли свидетельства, что проблемы с доступом к сайту «Инвестори» связаны именно с действиями Роскомнадзора.

По данным агентства, это первый иск, поданный против ведомства в связи с массовыми блокировками.

Роскомнадзор заблокировал Telegram c 16 апреля. В попытках ограничить доступ к мессенджеру ведомство стало блокировать IP-адреса хостинг-провайдеров Amazon, Google и Digital Ocean, которые Telegram использовал для обхода блокировки.
Действия Роскомнадзора сказались на работе многих сторонних сайтов, которые пользовались хостингом заблокированных провайдеров. При этом Telegram остается доступным для пользователей без прокси-серверов и VPN.
Ночью 27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов отдельные IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников». Ведомство объяснило это техническими причинами, и вскоре адреса пропали из реестра. Компания «Яндекс», тем не менее, заявила, что действия Роскомнадзора угрожают всему рунету.
Mail.Ru 27 апреля объявила о запуске своих прокси-серверов для обхода блокировки Telegram. «Вконтакте» в тот же день анонсировала запуск звонков с end-to-end-шифрованием.
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