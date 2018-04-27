Против Роскомнадзора подали иск из-за массовых блокировок. Бизнесмен требует компенсации в пять миллионов рублей

Предприниматель Александр Вихарев подал в Арбитражный суд Москвы иск против Роскомнадзора. Истец заявил, что понес ущерб из-за массовых блокировок сайтов в попытках ограничить доступ к Telegram и потребовал от Роскомнадзора пять миллионов рублей. Копия иска есть в распоряжении РИА Новости.

Как сообщает агентство, Вихарев руководит компанией «Инвестори», привлекающей инвестиции в коммерческую недвижимость. По его словам, из-за массовых блокировок Роскомнадзора оказался заблокирован ряд серверов «Инвестори», а клиенты не могли провести операции в своих личных кабинетах на платформе компании.

Сумма в пять миллионов рублей, которую бизнесмен требует в качестве компенсации убытков, основана на репутационных рисках компании, пишет РИА Новости. При этом неизвестно, есть ли свидетельства, что проблемы с доступом к сайту «Инвестори» связаны именно с действиями Роскомнадзора.

По данным агентства, это первый иск, поданный против ведомства в связи с массовыми блокировками.