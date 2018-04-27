Минздрав объявил о снижении потребления россиянами алкоголя на 40%

Среднее количество потребляемого в России алкоголя на душу населения за последние 12 лет сократилось почти на 40%. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.

Как отметили в ведомстве, это стало результатом систематической работы, в рамках которой, в частности, был обеспечен запрет на розничную продажу алкогольных напитков с 23:00 до 8:00, а также «в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры».

Точные сведения о количестве потребленного алкоголя в министерстве не привели.