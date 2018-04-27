Минздрав объявил о снижении потребления россиянами алкоголя на 40%
Среднее количество потребляемого в России алкоголя на душу населения за последние 12 лет сократилось почти на 40%. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.
Как отметили в ведомстве, это стало результатом систематической работы, в рамках которой, в частности, был обеспечен запрет на розничную продажу алкогольных напитков с 23:00 до 8:00, а также «в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры».
Точные сведения о количестве потребленного алкоголя в министерстве не привели.
В январе 2018 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявляла, что потребление алкоголя в России за последние пять лет упало на 80%. Ранее в 2017 году представитель министерства, руководитель департамента общественного здоровья и коммуникаций Олег Салагай сообщал о почти двукратном снижении за девять лет.
Согласно последним доступным данным Всемирной организации здравоохранения, с 2007 года потребление алкоголя в России действительно сокращается. В 2007-м россияне потребляли в среднем 12,19 литра в год. К 2014 году этот показатель упал до 10,12 литра. До 2007 года наблюдался рост потребления алкоголя.