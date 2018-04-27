Дерипаска согласился сократить долю в En+ и уйти из совета директоров компании из-за санкций США

Основной владелец группы компаний En+ Олег Дерипаска согласился сократить свою долю в компании ниже 50%. Об этом говорится в сообщении на сайте En+.

Также Дерипаска решил покинуть совет директоров компании и дал согласие на назначение новых членов совета — чтобы независимые директора составили в нем большинство, сообщает En+.

Бизнесмен принял эти решения по просьбе независимого председателя совета директоров En+ лорда Грега Баркера, говорится в сообщении компании.

Сейчас Дерипаске принадлежит 66% акций En+, которая в свою очередь владеет 48% акций производителя алюминия «Русал» и по соглашению между крупными акционерами компании признается контролирующим акционером, пишут «Ведомости».