ABBA записала новые песни. Впервые за 35 лет

Шведская группа ABBA впервые за 35 лет записала две новые песни. Об этом сообщается в официальном инстаграме группы.

Одна из песен, получившая название «I Still Have Faith In You», войдет в фильм телеканала NBC, в котором ее будут исполнять «цифровые копии» участников группы. Этот фильм, сообщается в инстраграме ABBA, в декабре планирует показать BBC. Название второй песни группа пока не раскрыла.

«Мы все вчетвером почувствовали, что после почти 35 лет было бы весело вновь объединить силы и отправиться в студию. Так мы и сделали. И это было так, словно время остановилось, и мы ушли лишь на короткие выходные, — говорится в сообщении. — Возможно, мы повзрослели, но песня — новая. И это очень здорово».