ABBA записала новые песни. Впервые за 35 лет
Шведская группа ABBA впервые за 35 лет записала две новые песни. Об этом сообщается в официальном инстаграме группы.
Одна из песен, получившая название «I Still Have Faith In You», войдет в фильм телеканала NBC, в котором ее будут исполнять «цифровые копии» участников группы. Этот фильм, сообщается в инстраграме ABBA, в декабре планирует показать BBC. Название второй песни группа пока не раскрыла.
«Мы все вчетвером почувствовали, что после почти 35 лет было бы весело вновь объединить силы и отправиться в студию. Так мы и сделали. И это было так, словно время остановилось, и мы ушли лишь на короткие выходные, — говорится в сообщении. — Возможно, мы повзрослели, но песня — новая. И это очень здорово».
В группу ABBA входят Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. Квартет был создан в 1972 году. В 1982 году группа распалась.
В 2000-х года неоднократно появлялись сообщения о возможном воссоединении ABBA. О воссоединении группы, в частности, говорили на волне популярности фильма «Мамма Mia!», в кампании по продвижению которого участвовали члены ABBA.