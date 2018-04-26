Опубликован трейлер фильма Ксении Собчак и Веры Кричевской об Анатолии Собчаке

Анатолий Собчак — политик, народный депутат СССР, член Верховного совета СССР, депутат и председатель Ленсовета, первый и единственный мэр Санкт-Петербурга. Собчак был научным руководителем кандидатской диссертации Дмитрия Медведева, а в администрации Санкт-Петербурга под его руководством работал Владимир Путин.

В 1996 году Собчак проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга, В 1998 году в отношении него было возбуждено уголовное дело о взятке. После того, как в 1999 году дело было прекращено, Собчак участвовал в выборах депутатов Госдумы, но проиграл. В 2000 году Собчак стал доверенным лицом Путина, баллотировавшегося на первый срок на пост президента.