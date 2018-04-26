Опубликован трейлер фильма Ксении Собчак и Веры Кричевской об Анатолии Собчаке
Ксения Собчак опубликовала в своем ютьюб-канале трейлер документального фильма «Дело Собчака», снятого режиссером Верой Кричевской.
Для фильма Собчак взяла интервью в том числе у президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, главы «Роснано» Анатолия Чубайса, бывшего министра финансов Алексея Кудрина, главы Росгвардии Виктора Золотова.
Фильм «Дело Собчака», сообщается в трейлере, выйдет на экраны в июне 2018 года.
Анатолий Собчак — политик, народный депутат СССР, член Верховного совета СССР, депутат и председатель Ленсовета, первый и единственный мэр Санкт-Петербурга. Собчак был научным руководителем кандидатской диссертации Дмитрия Медведева, а в администрации Санкт-Петербурга под его руководством работал Владимир Путин.
В 1996 году Собчак проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга, В 1998 году в отношении него было возбуждено уголовное дело о взятке. После того, как в 1999 году дело было прекращено, Собчак участвовал в выборах депутатов Госдумы, но проиграл. В 2000 году Собчак стал доверенным лицом Путина, баллотировавшегося на первый срок на пост президента.
19 февраля 2000 года Собчак умер от острой сердечной недостаточности во время поездки в Калининградскую область. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье убийство, однако вскоре закрыла его. Как пояснили представители прокуратуры, дело было заведено после газетной публикации, изложенные в ней сведения не подтвердились.