МИД обвинил спецслужбы США в захвате резиденции российского генконсула в Сиэтле

Интерфакс
14:23, 26 апреля 2018
Надежный источник

Американские спецслужбы проникли в резиденцию генконсула России в Сиэтле, которую недавно покинули российские дипломаты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Американские агенты вошли туда в отсутствие хозяев, без спроса, а просто в буквальном смысле взломав двери, потом устроили там тотальный обыск», — сказала Захарова.

Она назвала это «захватом», отметив, что здание резиденции генконсула принадлежит России. То, что власти США отозвали согласие на работу генконсульства в Сиэтле, по словам Захаровой, не лишает российскую сторону права собственности на здание.

Захарова заявила, что американские власти захватили уже шесть дипломатических объектов России в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Представитель МИД потребовала их возвращения. «Нас туда не пускают даже, чтобы проверить исправность коммунальных систем», — сказала она.

Ранее посольство России в США опубликовало два видео, на одном из которых неизвестные люди пытаются открыть дверь в здание на территории генконсульства в Сиэтле. Российское диппредставительство заявило, что это агенты американских спецслужб.

Генконсульство России в Сиэтле прекратило работу со 2 апреля. О его закрытии, а также о высылке из страны 60 российских дипломатов власти США объявили в конце марта в качестве ответной меры на отравление в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей. Последние сотрудники генконсульства уехали 24 апреля.
Ранее американские власти закрыли генконсульство России в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне; это было сделано в ответ на требования властей РФ сократить численность американской дипмиссии в России. Представители российского МИД заявляли о незаконных обысках в зданиях.
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