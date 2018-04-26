МИД обвинил спецслужбы США в захвате резиденции российского генконсула в Сиэтле

Американские спецслужбы проникли в резиденцию генконсула России в Сиэтле, которую недавно покинули российские дипломаты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Американские агенты вошли туда в отсутствие хозяев, без спроса, а просто в буквальном смысле взломав двери, потом устроили там тотальный обыск», — сказала Захарова.

Она назвала это «захватом», отметив, что здание резиденции генконсула принадлежит России. То, что власти США отозвали согласие на работу генконсульства в Сиэтле, по словам Захаровой, не лишает российскую сторону права собственности на здание.

Захарова заявила, что американские власти захватили уже шесть дипломатических объектов России в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Представитель МИД потребовала их возвращения. «Нас туда не пускают даже, чтобы проверить исправность коммунальных систем», — сказала она.

Ранее посольство России в США опубликовало два видео, на одном из которых неизвестные люди пытаются открыть дверь в здание на территории генконсульства в Сиэтле. Российское диппредставительство заявило, что это агенты американских спецслужб.