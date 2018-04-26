Мэрия Москвы решила ввести стандарт на рекламные граффити перед ЧМ-2018

Коммерсант
05:30, 26 апреля 2018
Надежный источник

Мэрия Москвы подготовила поправки к закону о благоустройстве, которые запретят несогласованные рекламные граффити на стенах домов. С предложением выступил департамент рекламы и СМИ столичного правительства.

«Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы», — заявил глава ведомства Иван Шубин. Документ уже одобрил аппарат мэра Москвы, рассказал источник «Коммерсанта».

По новым правилам все проекты рекламного граффити должны будут согласовывать в худсовете при Архитектурном совете Москвы и утверждать в Москомархитектуре.

Необходимость изменить законодательство в департаменте также объясняют тем, что по правилам ФИФА во время чемпионата мира по футболу на маршруте проезда команд не должно быть посторонней рекламы.

Департамент рекламы и СМИ Москвы подготовил поправки к городскому закону о благоустройстве, которые существенно усложнят размещение рекламы на стенах домов, рассказал источник «Ъ». Цель поправок — «запретить в столице партизанский маркетинг, который взяли на вооружение многие рекламодатели и рекламные агентства», в ближайшее время их планируется внести в Мосгордуму.

Коммерсант
Сейчас рекламные граффити размещают на стенах домов, с управляющими компаниями которых удалось договориться. По данным мэрии, таких площадок в городе 166. Оборот рынка в мэрии оценили в миллиард рублей.
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