Мэрия Москвы решила ввести стандарт на рекламные граффити перед ЧМ-2018

Мэрия Москвы подготовила поправки к закону о благоустройстве, которые запретят несогласованные рекламные граффити на стенах домов. С предложением выступил департамент рекламы и СМИ столичного правительства.

«Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы», — заявил глава ведомства Иван Шубин. Документ уже одобрил аппарат мэра Москвы, рассказал источник «Коммерсанта».

По новым правилам все проекты рекламного граффити должны будут согласовывать в худсовете при Архитектурном совете Москвы и утверждать в Москомархитектуре.

Необходимость изменить законодательство в департаменте также объясняют тем, что по правилам ФИФА во время чемпионата мира по футболу на маршруте проезда команд не должно быть посторонней рекламы.