Конституционный суд предложил усилить уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места ДТП

Конституционный суд выявил противоречия в статье Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения, которое привело к травмированию или гибели людей. Эта статья, по мнению суда, не предполагает дополнительных санкций для тех, кто совершил ДТП в состоянии опьянения, но скрылся с места происшествия.

В суде рассматривалось дело жителя Иваново Сергея Журавлева, который скрылся с места ДТП, где погибли двое его пассажиров. Журавлев год скрывался, но потом сам пришел в полицию и заявил, что в момент аварии был трезв. Районный суд, используя показания свидетелей и видеозаписи из баров, признал его виновным в ДТП в состоянии опьянения и приговорил к восьми годам лишения свободы.

Адвокаты Журавлева оспорили это решение, так как факт алкогольного опьянения не был установлен в ходе освидетельствования. Конституционный суд признал, что в этом случае нарушен принцип равенства перед законом: пьяный водитель, скрывшийся с места ДТП, оказывается в более выгодном положении — освидетельствовать его невозможно. Устанавливать факт опьянения по косвенным признакам, согласно позиции КС, нельзя.

По мнению главы КС Валерия Зорькина, парламент может выбрать два пути изменения соответствующей статьи Уголовного кодекса. Можно вернуться к старой редакции — там не было отдельных категорий ответственности для пьяных водителей. С другой стороны можно добавить в статью новый состав преступления для тех, кто покинул место ДТП, потому что сейчас за это наказывают лишь по Кодексу об административных правонарушениях.