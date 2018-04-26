Глава МИД и первый вице-премьер Армении прибыли на переговоры в Москву

В Москву на переговоры прибыл министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Он находится в России с вечера 25 апреля, рассказал «Интерфаксу» неназванный источник в дипломатических кругах.

С кем именно проводит встречи Налбандян, не уточняется, но источник заявил, что переговоры посвящены политическому кризису в Армении и отношениям с Россией.

26 апреля в Москву отправился исполняющий обязанности первого вице-премьера Армении Армен Геворкян, рассказали в его пресс-службе. Он также намерен участвовать в переговорах. Идет ли речь о тех же встречах, что у Налбандяна, не уточняется.