Глава МИД и первый вице-премьер Армении прибыли на переговоры в Москву
В Москву на переговоры прибыл министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Он находится в России с вечера 25 апреля, рассказал «Интерфаксу» неназванный источник в дипломатических кругах.
С кем именно проводит встречи Налбандян, не уточняется, но источник заявил, что переговоры посвящены политическому кризису в Армении и отношениям с Россией.
26 апреля в Москву отправился исполняющий обязанности первого вице-премьера Армении Армен Геворкян, рассказали в его пресс-службе. Он также намерен участвовать в переговорах. Идет ли речь о тех же встречах, что у Налбандяна, не уточняется.
23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян, до этого 10 лет руководивший страной как президент, подал в отставку. Это произошло после многодневных массовых протестов против сохранения власти Саргсяна.
Исполняющим обязанности премьера стал член правящей Республиканской партии Карен Карапетян. Против его кандидатуры также выступили протестующие. Ожидается, что парламент Армении обсудит выборы нового премьера 1 мая, а сами выборы могут пройти на следующий день.
Ранее в Кремле заявляли, что отставка Саргсяна после массовых протестов — это внутреннее дело Армении и армянского народа.