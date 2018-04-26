ФСБ сообщила об убийстве 12 сторонников ИГ в Дагестане и на Ставрополье

Интерфакс
17:40, 26 апреля 2018
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С 21 по 24 апреля сотрудники ФСБ убили 12 террористов и задержали еще 14 в ряде регионов России, сообщает «Интерфакс».

По данным ФСБ, преступники были «нейтрализованы» в Дагестане, Татарстане, Омской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае.

Как сообщалось ранее, на Ставрополье сотрудники ФСБ задержали сторонника «Исламского государства», который присягнул на верность главарю террористической группировки Абу Бакру аль-Багдади и планировал теракты в здании правительства Ставропольского края и управления ФСБ по региону. При задержании преступник оказал сопротивление и был убит.

Еще 11 сторонников ИГ были уничтожены при задержании в Дербенте; они планировали покушения на чиновников и сотрудников правоохранительных органов в Дагестане, сообщили в ФСБ.

В Татарстане, Омской и Ульяновской областях были задержаны 14 человек, состоявших в ячейке международной террористической группировки «Хизб ут-Тахрир». Как сообщает ФСБ, сторонники «Хизб ут-Тахрир» стремились к захвату власти и созданию «Всемирного халифата». Они вербовали мусульман в свои ряды, в том числе для участия в боевых действиях на Ближнем Востоке.

По словам главы ФСБ Александра Бортникова, за 2017 год сотрудники ведомства предотвратили 25 терактов. За первый квартал 2018 года спецслужбы ликвидировали 12 групп террористов, планировавших шесть терактов.
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