ФСБ сообщила об убийстве 12 сторонников ИГ в Дагестане и на Ставрополье

С 21 по 24 апреля сотрудники ФСБ убили 12 террористов и задержали еще 14 в ряде регионов России, сообщает «Интерфакс».

По данным ФСБ, преступники были «нейтрализованы» в Дагестане, Татарстане, Омской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае.

Как сообщалось ранее, на Ставрополье сотрудники ФСБ задержали сторонника «Исламского государства», который присягнул на верность главарю террористической группировки Абу Бакру аль-Багдади и планировал теракты в здании правительства Ставропольского края и управления ФСБ по региону. При задержании преступник оказал сопротивление и был убит.

Еще 11 сторонников ИГ были уничтожены при задержании в Дербенте; они планировали покушения на чиновников и сотрудников правоохранительных органов в Дагестане, сообщили в ФСБ.

В Татарстане, Омской и Ульяновской областях были задержаны 14 человек, состоявших в ячейке международной террористической группировки «Хизб ут-Тахрир». Как сообщает ФСБ, сторонники «Хизб ут-Тахрир» стремились к захвату власти и созданию «Всемирного халифата». Они вербовали мусульман в свои ряды, в том числе для участия в боевых действиях на Ближнем Востоке.