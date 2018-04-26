Армен Джигарханян доставлен в больницу с инфарктом. Он в состоянии комы
17:20, 26 апреля 2018
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Актер Армен Джигарханян доставлен в одну из московских больниц с инфарктом, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.
«Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщил собеседник агентства, не уточнив, в какой больнице находится 82-летний актер.
В свою очередь друг актера Артур Согомонян сообщил РИА Новости, что Джигарханян «чувствует себя не очень хорошо, но ничего критического». Актер, по его словам, проходит в больнице «обследования и профилактику».
«Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом», — сообщил собеседник агентства.
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