Армен Джигарханян доставлен в больницу с инфарктом. Он в состоянии комы

Актер Армен Джигарханян доставлен в одну из московских больниц с инфарктом, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

«Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщил собеседник агентства, не уточнив, в какой больнице находится 82-летний актер.

В свою очередь друг актера Артур Согомонян сообщил РИА Новости, что Джигарханян «чувствует себя не очень хорошо, но ничего критического». Актер, по его словам, проходит в больнице «обследования и профилактику».