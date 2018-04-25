Во всех государственных учреждениях Баварии установят христианские кресты

Правительство Баварии объявило о том, что с начала лета на входе во все государственные учреждения региона будут установлены кресты, которые должны выражать «баварские исторические и культурные традиции».

Решение регионального правительства приветствовал Людвиг Шик, католический архиепископ Бамберга на севере Баварии, заявивший, что крест символизирует «единство, примирение и согласие». С похожим заявлением выступил председатель совета протестантской Евангелической Церкви Германии Генрих Бедфорд-Штром. По его словам, религию нельзя «изгонять» в личную жизнь человека.

Критически отозвался о решении католический теолог Бурхард Хозе, считающий, что установленные в госучреждениях христианские кресты могут быть восприняты как «ущемление прав людей других религиозных убеждений». Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, отметил Хозе в открытом письме, должен «не демонстрировать христианство, а практиковать его, например, приостановив высылку беженцев обратно в Афганистан».

Лидер Свободной Демократической партии Германии Кристиан Линдер, в свою очередь, обвинил Зёдера в эксплуатации религиозных тем в политической борьбе, обратив внимание на то, что этим он напоминает турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Руководитель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер подчеркнул, что «в принципе, не имеет ничего против установки крестов в госучреждениях», но хотел бы большей ясности в том, какие смыслы в это вкладывает баварское правительство.