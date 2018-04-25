Верховный суд отказался отменять приговор по делу «Ив Роше»

Президиум Верховного суда отказался отменять приговор по делу «Ив Роше», по которому были осуждены за мошенничество братья Алексей и Олег Навальные. Дело будет возобновлено для рассмотрения новых обстоятельств.

То есть ещё раз: пересматривать в замоскворецком суде дело не будут. Ничего не будет. Олег будет сидеть. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) April 25, 2018

Адвокаты и сами Навальные попросили суд отменить приговор и отпустить Олега Навального из колонии. Защитник Ольга Михайлова, в частности, заметила, что она против отправки дела на повторное рассмотрение, так как раньше после решения ЕСПЧ так произошло с делом «Кировлеса», по которому затем вынесли приговор, аналогичный первому.

Навальный: это демонстративное решение не соблюдать никакие нормы права — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) April 25, 2018

Генпрокуратура выступила против изменения приговора Навальным, но согласилась с тем, чтобы отправить дело на новое рассмотрение

Суд рассмотрел решение Европейского суда по правам человека, который в 2017 году постановил, что право Навальных на справедливое разбирательство было нарушено. С предложением рассмотреть жалобу на приговор выступил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.