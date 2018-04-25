В Европе мессенджером WhatsApp разрешат пользоваться только с 16 лет

Мессенджер WhatsApp повысит минимальный возраст пользователей из стран Евросоюза до 16 лет. Такое ограничение, сообщает Reuters, мессенджер вводит из-за новых правил конфиденциальности данных, которые вступят в силу в ЕС с 25 мая 2018 года.

Соответствующие изменения уже отражены в информации о предоставлении услуг на сайте мессенджера. Каким образом мессенджер будет проверять возраст пользователей, пока не уточняется.

Для пользователей остальных стран WhatsApp по-прежнему разрешает регистрацию с 13 лет, если это не противоречит местным законам.

Изменения в условия предоставления услуг в странах ЕС вносит и соцсеть Facebook, которой принадлежит WhatsApp. Пользователей Facebook в возрасте от 13 до 15 лет, проживающих в странах Евросоюза, соцсеть просит указать родителей или опекунов, которые могут дать согласие на обработку персональных данных.