В Екатеринбурге устроили «смотры строя и песни». Участницы маршировали в коротких юбках под снегом

Жителей Екатеринбурга возмутила фотография, на которой запечатлены марширующие во время снегопада курсанты в летней форме. Фото, датированное 24 апреля, было размещено в сообществе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».

На нем видны девушки в пилотках, белых блузках и коротких синих юбках, шагающие строем под снегом на площади около городского Дома офицеров перед мужчинами в зимней военной форме. Пользователи предположили, что на снимке запечатлена репетиция парада 9 мая, однако, как выяснило издание Znak.com, происходящее являлось частью конкурса «Смотры строя и песни» проекта «Сыны и дочери Отечества».

24 апреля в Екатеринбурге неожиданно выпала половина месячной нормы осадков. Как рассказали Znak.com организаторы конкурса, они не были готовы к непогоде и не предусмотрели варианты переноса смотра строевой подготовки на другую площадку. По словам оргкомитета, детям было предложено отказаться от участия в конкурсе, но все команды «приняли осознанное решение» выступать под снегом в летней форме.

«Ни одна команда от участия не отказалась, они готовились, это их право. Сегодня все приехали на награждение, вопросов к организаторам не было. Нам, конечно, очень жаль детей в этой ситуации, мы предложили отменить конкурс, но дети сами настаивали», — рассказала представительница проекта «Сыны и дочери Отечества» Ольга Рогулина.