Саратовский журналист получит 150 тысяч рублей за незаконное преследование. Депутат судился с ним из-за статей о криминальном прошлом
Суд в Саратове постановил выплатить 150 тысяч рублей местному журналисту Сергею Вилкову, который был оправдан по уголовному делу о клевете на депутата областной думы от «Единой России» Сергея Курихина.
Как сообщил «Медиазоне» сам Вилков, он просил о компенсации в 2 миллиона рублей, поскольку в рамках уголовного он находился под подпиской о невыезде 25 месяцев, у него прошли три обыска, а судебные разбирательства с Курихиным длились больше года.
Конфликт между Вилковым и Курихиным, про которого журналист сделал ряд материалов, длится несколько лет. В это период на Вилкова было совершено нападение, против него были составлены административные протоколы за распространение экстремистских материалов и пропаганду нацистской символики (хотя сам он антифашист), а также проводились проверки по уголовным делам. Вилков заявлял, что это преследование организовано Курихиным.
Одним из поводов для уголовного дела о клевете против Вилкова стала копия оперативной справки об участнике преступной группировки «Парковские», которую журналист опубликовал во «ВКонтакте». В документе полный тезка Курихина назывался членом ОПГ, причастной к убийствам, вымогательствам и рэкету. На суде бывший полицейский Алексей Мурзов подтвердил, что депутат проходил по сводкам как член преступной группировки.
В августе 2017 года суд оправдал Вилкова; судья постановила, что в ходе разбирательства не были представлены неопровержимые доказательства его вины.