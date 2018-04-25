Саратовский журналист получит 150 тысяч рублей за незаконное преследование. Депутат судился с ним из-за статей о криминальном прошлом

Суд в Саратове постановил выплатить 150 тысяч рублей местному журналисту Сергею Вилкову, который был оправдан по уголовному делу о клевете на депутата областной думы от «Единой России» Сергея Курихина.

Как сообщил «Медиазоне» сам Вилков, он просил о компенсации в 2 миллиона рублей, поскольку в рамках уголовного он находился под подпиской о невыезде 25 месяцев, у него прошли три обыска, а судебные разбирательства с Курихиным длились больше года.