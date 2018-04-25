Свобода СМИ в России деградировала до уровня 30-летней давности. Об этом говорится в докладе к рейтингу свободы прессы за 2018 год, который представила международная неправительственная организация «Репортеры без границ». Россия осталась на 148 месте в рейтинге.

«Репортеры без границ» отмечают, в частности, что в заключении находятся пятеро российских журналистов и блогеров (самое большое число со времен распада СССР), а давление на журналистов-расследователей и контроль над интернетом усиливаются.

Кроме того, Россия расширяет сеть своих пропагандистских медиа за границей с помощью телекомпании RT и агентства Sputnik.