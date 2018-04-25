Преемник Тулеева задекларировал нулевой доход. В кемеровской администрации назвали это ошибкой

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев не заработал ничего в 2017 году и первом квартале 2018 года. Об этом свидетельствуют данные из его декларации о доходах и имуществе, размещенной на сайте администрации Кузбасса.

В собственности у Цивилева указан лишь мотоцикл Spyder BRP Can-Am.

В то же время доход супруги губернатора Анны Цивилевой составил 12 миллионов 171 тысячу 609 рублей. Жена чиновника владеет тремя квартирами, двумя земельными участками, автомобилями Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson, а также снегоходом Yamaha VT 700.

В администрации Кемеровской области заявили, что декларация Цивилева была опубликована с ошибкой. «Та декларация — это ошибка, признаем, вина в этом не наша. В скором времени будет опубликована новая», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе области, не уточнив, кто именно допустил ошибку.