Преемник Тулеева задекларировал нулевой доход. В кемеровской администрации назвали это ошибкой

Администрация Кемеровской области
10:26, 25 апреля 2018
Надежный источник

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев не заработал ничего в 2017 году и первом квартале 2018 года. Об этом свидетельствуют данные из его декларации о доходах и имуществе, размещенной на сайте администрации Кузбасса.

В собственности у Цивилева указан лишь мотоцикл Spyder BRP Can-Am.

В то же время доход супруги губернатора Анны Цивилевой составил 12 миллионов 171 тысячу 609 рублей. Жена чиновника владеет тремя квартирами, двумя земельными участками, автомобилями Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson, а также снегоходом Yamaha VT 700.

В администрации Кемеровской области заявили, что декларация Цивилева была опубликована с ошибкой. «Та декларация — это ошибка, признаем, вина в этом не наша. В скором времени будет опубликована новая», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе области, не уточнив, кто именно допустил ошибку.

Сергей Цивилев был назначен главой Кузбасса 1 апреля после того, как в отставку подал губернатор Аман Тулеев. Это произошло через неделю после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.
С марта 2018 года Цивилев работал на посту заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. До этого он был гендиректором группы «Колмар». После прихода в политику Цивилев подарил супруге принадлежащие ему 70% «Колмара».
25 апреля на сайте совета народных депутатов Кемеровской области, который после своей отставки возглавил Аман Тулеев, появился его комментарий о том, что Сергей Цивилев должен предоставить точную налоговую декларацию. «Я ответственно заявляю, что никаких личных отношений с Цивилевым у меня нет, я его просто не знаю, он назначен „сверху“. Для того, чтобы хотя бы немного знать человека, нужна его точная автобиография, и, конечно же, налоговая декларация», — заявил Тулеев.

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