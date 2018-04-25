Оппозиция вновь вышла на улицы Еревана. Переговоры Пашиняна с премьером сорваны

Интерфакс
07:12, 25 апреля 2018
Надежный источник

В Ереване возобновились акции протеста оппозиции против действующей власти. Как сообщает «Интерфакс», сторонники движения «Елк» перекрывают главные улицы армянской столицы, создавая автомобильные пробки. Полиция начала стягивать силы и спецтехнику в центр города.

Утром 25 апреля должны были состояться переговоры между лидером «Елк» Николом Пашиняном и исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном, представляющим правящую Республиканскую партию. Встреча была сорвана, поскольку лидер оппозиции в одностороннем порядке выдвинул новые требования по ее проведению и повестке, заявил Карапетян.

Ранее Никол Пашинян объявил, что Республиканская партия больше не может иметь власти в Армении, а на пост премьера должен быть назначен «кандидат от народа», после чего должны быть проведены внеочередные парламентские выборы. В свою очередь Карапетян заявил, что новый премьер-министр может быть избран исключительно в рамках закона, а не на улице.

Серж Саргсян ушел с поста премьера после массовых акций в Армении
Meduza
С середины апреля в Армении проходили массовые акции протеста против назначения новым премьер-министром страны Сержа Саргсяна, который до этого 10 лет был президентом. 23 апреля Саргсян согласился уйти в отставку. Исполняющим обязанности премьера был назначен его соратник по партии Карен Карапетян.
25 апреля к протестам движения «Елк» присоединились оппозиционные парти «Процветающая Армения» и «Наследие». Они призвали своих сторонников выйти на улицы Еревана и «быть рядом с народом».

Протесты в Армении

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