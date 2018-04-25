Оппозиция вновь вышла на улицы Еревана. Переговоры Пашиняна с премьером сорваны

В Ереване возобновились акции протеста оппозиции против действующей власти. Как сообщает «Интерфакс», сторонники движения «Елк» перекрывают главные улицы армянской столицы, создавая автомобильные пробки. Полиция начала стягивать силы и спецтехнику в центр города.

Утром 25 апреля должны были состояться переговоры между лидером «Елк» Николом Пашиняном и исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном, представляющим правящую Республиканскую партию. Встреча была сорвана, поскольку лидер оппозиции в одностороннем порядке выдвинул новые требования по ее проведению и повестке, заявил Карапетян.

Ранее Никол Пашинян объявил, что Республиканская партия больше не может иметь власти в Армении, а на пост премьера должен быть назначен «кандидат от народа», после чего должны быть проведены внеочередные парламентские выборы. В свою очередь Карапетян заявил, что новый премьер-министр может быть избран исключительно в рамках закона, а не на улице.