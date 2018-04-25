Мэрия Москвы сообщила, что предлагает Навальному провести акцию 5 мая на проспекте Сахарова
Представители мэрии Москвы намерены обсудить со сторонниками Алексея Навального проведение акции протеста 5 мая в центре города на проспекте Академика Сахарова. Об этом заявил руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников.
«Завтра пройдет встреча, где будет обсуждаться возможность предоставления для проведения акции проспекта Академика Сахарова», — сказал он.
Навальный и представители Фонда борьбы с коррупцией заявление Черникова пока не прокомментировали.
«Мы предложили место в районе метро „Октябрьское поле“, либо улицу Перерва, и готовы дальше вести переговоры», — сказал он [Черников], пояснив, что такое решение принято с учетом подготовки к параду Победы и других праздничных городских мероприятий на Тверской улице.