Мэрия Москвы сообщила, что предлагает Навальному провести акцию 5 мая на проспекте Сахарова

Навальный и представители Фонда борьбы с коррупцией заявление Черникова пока не прокомментировали.

«Завтра пройдет встреча, где будет обсуждаться возможность предоставления для проведения акции проспекта Академика Сахарова», — сказал он.

Представители мэрии Москвы намерены обсудить со сторонниками Алексея Навального проведение акции протеста 5 мая в центре города на проспекте Академика Сахарова. Об этом заявил руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«Мы предложили место в районе метро „Октябрьское поле“, либо улицу Перерва, и готовы дальше вести переговоры», — сказал он [Черников], пояснив, что такое решение принято с учетом подготовки к параду Победы и других праздничных городских мероприятий на Тверской улице.

Алексей Навальный подал уведомление на проведение 5 мая акции протеста на Тверской улице и Манежной площади. Мэрия отказалась согласовать ее, предложив провести акцию на окраине. Навальный заявил, что собирается все равно выйти на акцию в центре Москвы.

Сторонники Навального собираются провести в российских городах 5 мая протестные акции «Он нам не царь», приуроченные к назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина. В ряде городов, в том числе в Калининграде, Новосибирске, Уфе, Южно-Сахалинске и Екатеринбурге, акцию уже не согласовали.

В 2012 году накануне инаугурации Владимира Путина на Болотной площади в Москве прошла протестная акция, в ходе которой были задержаны сотни демонстрантов. Более 30 человек были осуждены по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Дело стало известно как «болотное».