Джордж Р. Р. Мартин объявил о выходе новой книги в 2018 году. И это не продолжение «Песни льда и пламени»
Писатель Джордж Р. Р. Мартин анонсировал выход 20 ноября 2018 года первого тома книги «Огонь и кровь», посвященной истории дома Таргариенов из созданной им вселенной «Песни льда и пламени».
По его словам, в книге описана история династии «от Эйгона I Завоевателя до регентства Эйгона III Драгоньей погибели — с их женами, войнами, братьями и сестрами, детьми, друзьями, соперниками, законами, путешествиями и разными другими вещами».
Он подчеркнул, что это не роман, а сочинение в жанре «вымышленной истории».
Мартин заявил, что следующей его книгой должна стать «Ветры зимы» — долгожданная шестая часть серии книг «Песни льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов».
«Нет, зима пока не близко… По крайней мере, не в 2018-м. Вам придется подождать „Ветров зимы“», — написал Мартин (англ. яз.).