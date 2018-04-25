Джордж Р. Р. Мартин объявил о выходе новой книги в 2018 году. И это не продолжение «Песни льда и пламени»

Джордж Р. Р. Мартин
19:04, 25 апреля 2018
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Писатель Джордж Р. Р. Мартин анонсировал выход 20 ноября 2018 года первого тома книги «Огонь и кровь», посвященной истории дома Таргариенов из созданной им вселенной «Песни льда и пламени».

По его словам, в книге описана история династии «от Эйгона I Завоевателя до регентства Эйгона III Драгоньей погибели — с их женами, войнами, братьями и сестрами, детьми, друзьями, соперниками, законами, путешествиями и разными другими вещами».

Он подчеркнул, что это не роман, а сочинение в жанре «вымышленной истории».

Мартин заявил, что следующей его книгой должна стать «Ветры зимы» — долгожданная шестая часть серии книг «Песни льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов».

«Нет, зима пока не близко… По крайней мере, не в 2018-м. Вам придется подождать „Ветров зимы“», — написал Мартин (англ. яз.).

Джордж Р. Р. Мартин
Возможная дата выхода «Ветров зимы» несколько раз сдвигалась. Известно, что главным героем книги будет персонаж, которого в «Игре престолов» уже убили. В 2016 году сериал впервые «обогнал» книгу.

Интервью Джорджа Р. Р. Мартина

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