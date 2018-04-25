Джордж Р. Р. Мартин объявил о выходе новой книги в 2018 году. И это не продолжение «Песни льда и пламени»

Писатель Джордж Р. Р. Мартин анонсировал выход 20 ноября 2018 года первого тома книги «Огонь и кровь», посвященной истории дома Таргариенов из созданной им вселенной «Песни льда и пламени».

По его словам, в книге описана история династии «от Эйгона I Завоевателя до регентства Эйгона III Драгоньей погибели — с их женами, войнами, братьями и сестрами, детьми, друзьями, соперниками, законами, путешествиями и разными другими вещами».

Он подчеркнул, что это не роман, а сочинение в жанре «вымышленной истории».

Мартин заявил, что следующей его книгой должна стать «Ветры зимы» — долгожданная шестая часть серии книг «Песни льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов».