Дворкович: фан-зону ЧМ-2018 в МГУ разместят так, что это устроит всех

Фан-зону чемпионата мира по футболу в МГУ организуют таким образом, чтобы это устроило «все заинтересованные стороны». Об этом 25 апреля заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, который возглавляет оргкомитет чемпионата.

Саму фан-зону разместят не на территории университета, а рядом. Другие объекты, которые должны были открыть в МГУ, также перенесут.