Дворкович: фан-зону ЧМ-2018 в МГУ разместят так, что это устроит всех
Фан-зону чемпионата мира по футболу в МГУ организуют таким образом, чтобы это устроило «все заинтересованные стороны». Об этом 25 апреля заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, который возглавляет оргкомитет чемпионата.
Саму фан-зону разместят не на территории университета, а рядом. Другие объекты, которые должны были открыть в МГУ, также перенесут.
Против открытия фан-зоны около главного здания МГУ выступали студенты вуза. Там должна была появиться сцена с экраном и павильоны спонсоров. «Инициативная группа МГУ» напомнила, что в главном здании расположены общежития университета, а также квартиры преподавателей, которым может помешать шум от фан-зоны.
В начале апреля Дворкович встретился со студентами. На встрече было заявлено, что фан-зона не помешает жизни университета. Перенести фан-зону на ВДНХ отказались из-за плохой транспортной доступности.