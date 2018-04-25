Дефицит бюджета Пенсионного фонда в России вырастет в 2018 году более чем вдвое

Минтруда подготовило поправки в бюджет Пенсионного фонда, согласно которым его дефицит в 2018 году вырастет более чем в два раза, со 106,6 миллиарда рублей до 256,8 миллиарда рублей.

Прогнозируемые доходы фонда снизятся на 66,7 миллиарда рублей, а расходы одновременно увеличатся на 83,5 миллиарда рублей.

Как пояснили РБК в пресс-службе Пенсионного фонда, пересмотр прогнозов связан с уменьшением поступлений из федерального бюджета и увеличением расходов по выплате страховых пенсий.