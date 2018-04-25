Дефицит бюджета Пенсионного фонда в России вырастет в 2018 году более чем вдвое

РБК
05:18, 25 апреля 2018
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Минтруда подготовило поправки в бюджет Пенсионного фонда, согласно которым его дефицит в 2018 году вырастет более чем в два раза, со 106,6 миллиарда рублей до 256,8 миллиарда рублей.

Прогнозируемые доходы фонда снизятся на 66,7 миллиарда рублей, а расходы одновременно увеличатся на 83,5 миллиарда рублей.

Как пояснили РБК в пресс-службе Пенсионного фонда, пересмотр прогнозов связан с уменьшением поступлений из федерального бюджета и увеличением расходов по выплате страховых пенсий.

«Как мне представляется, указанное увеличение дефицита бюджета ПФР носит технический характер и ни в коей мере не повлечет за собой проблем с выплатами пенсий», — сказал РБК замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

РБК
С 2014 года в России заморожена накопительная часть пенсии. Отчисления работающих россиян на накопительную часть пенсии направляются на выплаты пенсионерам. Мораторий на накопительную часть пенсии действует до 2020 года.
Дефицит Пенсионного фонда — одна из причин, на которую ссылаются сторонники повышения пенсионного возраста в России. Неоднократно появлялись сообщения о том, что правительство рассматривает повышение возраста выхода на пенсию. В правительстве, в свою очередь, каждый раз заявляли, что в ближайшем будущем такое решение принято не будет.
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