Дефицит бюджета Пенсионного фонда в России вырастет в 2018 году более чем вдвое
Минтруда подготовило поправки в бюджет Пенсионного фонда, согласно которым его дефицит в 2018 году вырастет более чем в два раза, со 106,6 миллиарда рублей до 256,8 миллиарда рублей.
Прогнозируемые доходы фонда снизятся на 66,7 миллиарда рублей, а расходы одновременно увеличатся на 83,5 миллиарда рублей.
Как пояснили РБК в пресс-службе Пенсионного фонда, пересмотр прогнозов связан с уменьшением поступлений из федерального бюджета и увеличением расходов по выплате страховых пенсий.
«Как мне представляется, указанное увеличение дефицита бюджета ПФР носит технический характер и ни в коей мере не повлечет за собой проблем с выплатами пенсий», — сказал РБК замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.