«АвтоВАЗ» объявил о повышении цен. Из-за падения курса рубля

«АвтоВАЗ» с 1 мая повышает цены на весь модельный ряд в связи «с колебаниями курса рубля», сообщил РИА Новости представитель автоконцерна. В среднем, по его словам, цены на автомобили «АвтоВАЗа» вырастут на 2%.

«Мы не прогнозируем падения спроса, поскольку изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Lada на рынке», — сообщил представитель «АвтоВАЗа» газете «Ведомости».

Для «АвтоВАЗа» это будет второе с начала года повышение цен на продукцию. В январе цены на автомобили выросли в среднем на 2-3%.

В 2017 году «АвтоВАЗ» также два раза повышал цены : в январе в среднем на 2% (не на все модели), а в сентябре — на 2% (только на Lada Vesta).