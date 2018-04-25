«АвтоВАЗ» объявил о повышении цен. Из-за падения курса рубля
«АвтоВАЗ» с 1 мая повышает цены на весь модельный ряд в связи «с колебаниями курса рубля», сообщил РИА Новости представитель автоконцерна. В среднем, по его словам, цены на автомобили «АвтоВАЗа» вырастут на 2%.
«Мы не прогнозируем падения спроса, поскольку изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Lada на рынке», — сообщил представитель «АвтоВАЗа» газете «Ведомости».
Для «АвтоВАЗа» это будет второе с начала года повышение цен на продукцию. В январе цены на автомобили выросли в среднем на 2-3%.
В 2017 году «АвтоВАЗ» также два раза повышал цены : в январе в среднем на 2% (не на все модели), а в сентябре — на 2% (только на Lada Vesta).
Курс рубля начал резко снижаться в понедельник, 9 апреля, на первой сессии Московской биржи после того, как вечером в пятницу, 6 апреля, США представили новый санкционный список, в который вошли несколько крупных российских бизнесменов.
Официальный курс евро, установленный ЦБ на 12 апреля, был выше 79 рублей (в начале апреля около 70,5 рубля), доллара — выше 64 рублей (в начале апреля — около 57 рублей). Затем курс рубля немного вырос. На 25 апреля евро по курсу ЦБ — 75,21 рубля, доллар — 61,66 рубля.