Замена ангольского спутника обойдется корпорации «Энергия» в 130 миллионов долларов

Коммерсант
05:27, 24 апреля 2018
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Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» изготовит новый телекоммуникационный спутник AngoSat для Анголы взамен утерянного.

Как сообщает «Коммерсант», стоимость работ составит более 250 миллионов долларов: из них 121 миллион покроет страховка от ВТБ и СОГАЗа, а остальные деньги корпорации придется изыскивать самостоятельно.

По условиям контракта новый спутник AngoSat-2 должен быть изготовлен в Королеве в течение 30 месяцев. На время выполнения работ Ангола получит в пользование частоты российских спутников компаний «Газпром — Космические системы» и ФГУП «Космическая связь», которые позволят временно восполнить потерю AngoSat-1.

Источник «Ъ» в правительстве утверждает, что для России это не только имиджевый, но и значительный финансовый урон: «Эти средства могли пойти на создание спутниковых систем для развития Арктики». При этом «Энергия» буквально только что разобралась с долгами проекта Sea Launch («Морской старт»), который за $167 млн выкупил совладелец S7 Владислав Филев.

Коммерсант
Ангольский спутник AngoSat-1 был запущен с космодрома Байконур 26 декабря 2017 года. После выхода спутника на заданную орбиту связь с ним прекратилась. Аппарат был переведен в спящий режим. Дальнейшие попытки вернуть управление спутником успеха не имели. 23 апреля было официально объявлено о потере AngoSat-1.
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