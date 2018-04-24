Замена ангольского спутника обойдется корпорации «Энергия» в 130 миллионов долларов
Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» изготовит новый телекоммуникационный спутник AngoSat для Анголы взамен утерянного.
Как сообщает «Коммерсант», стоимость работ составит более 250 миллионов долларов: из них 121 миллион покроет страховка от ВТБ и СОГАЗа, а остальные деньги корпорации придется изыскивать самостоятельно.
По условиям контракта новый спутник AngoSat-2 должен быть изготовлен в Королеве в течение 30 месяцев. На время выполнения работ Ангола получит в пользование частоты российских спутников компаний «Газпром — Космические системы» и ФГУП «Космическая связь», которые позволят временно восполнить потерю AngoSat-1.
Источник «Ъ» в правительстве утверждает, что для России это не только имиджевый, но и значительный финансовый урон: «Эти средства могли пойти на создание спутниковых систем для развития Арктики». При этом «Энергия» буквально только что разобралась с долгами проекта Sea Launch («Морской старт»), который за $167 млн выкупил совладелец S7 Владислав Филев.