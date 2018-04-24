В московском суде адвокат съел материалы дела. Его оштрафовали и обязали пройти курс лечения

Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей и отправил лечиться от наркомании юриста, съевшего на заседании материалы административного дела.

Адвокат Максим Бушин представлял интересы жительницы Москвы, которой грозило лишение водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь.

В декабре, сообщила Кунцевская межрайонная прокуратура Москвы, адвокат в Филевском суде, мировой судья которого рассматривал дело его подзащитной, попросил материалы для ознакомления, а затем «вырвал из дела документы, содержащие результаты показаний алкотестера, и съел их в присутствии сотрудников суда».

В отношении Бушина было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). Дело рассматривалось в особом порядке, так как адвокат полностью признал вину.

Сотрудники ГИБДД, по данным Legal.Report, передали в суд копии съеденных документов. Подзащитная Бушина была лишена водительских прав на 1 год и 8 месяцев, а также оштрафована на 30 тысяч рублей.