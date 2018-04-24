Цена барреля нефти Brent превысила 75 долларов впервые с 2014 года

По состоянию на 22:25 мск, июньские фьючерсы на Brent торговались по 75,09 доллара. Затем цена нефти немного снизилась, на внебиржевых торгах утром 24 апреля баррель Brent стоил 74,89 доллара.

Цена барреля североморской смеси нефти Brent на бирже ICE в Лондоне впервые с ноября 2014 года превысила отметку в 75 долларов.

Котировки Brent используются для расчета стоимости российских сортов нефти, в том числе Urals. Бюджет России на 2018 год сверстан исходя из среднегодовой цены Urals — 40 долларов за баррель. Бюджет предусматривает дефицит в 1,4% ВВП.

В начале года Минэкономразвития заявило , что при среднегодовых ценах на нефть в 65$ за баррель бюджет на 2018 год будет профицитным — до 1% ВВП. Предыдущий раз доходы бюджета России превышали расходы в 2011 году.

Предыдущий раз нефть Brent стоила дороже 75 долларов за баррель в ноябре 2014 года, в декабре цена североморской смеси нефти опустилась ниже 70 долларов, а к январю 2015 года она подешевела до 50 долларов. На фоне снижения мировых цен на нефть и санкций, введенных в отношении РФ за ее роль в украинском кризисе, в конце 2014 года резко подешевела российская валюта.