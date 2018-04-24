При наезде фургона на пешеходов в Торонто девять человек погибли и 16 пострадали

По меньшей мере девять человек погибли и 16 пострадали при наезде фургона на пешеходов в Торонто, сообщает канадский телеканал CTV со ссылкой на городскую полицию.

Больница «Саннибрук», куда были доставлены 10 жертв, сообщила, что двое пострадавших умерли к моменту прибытия; еще пятеро находятся в критическом состоянии, двое — в тяжелом и один в стабильном. Информации о состоянии остальных пострадавших нет.