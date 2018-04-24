При наезде фургона на пешеходов в Торонто девять человек погибли и 16 пострадали
По меньшей мере девять человек погибли и 16 пострадали при наезде фургона на пешеходов в Торонто, сообщает канадский телеканал CTV со ссылкой на городскую полицию.
Больница «Саннибрук», куда были доставлены 10 жертв, сообщила, что двое пострадавших умерли к моменту прибытия; еще пятеро находятся в критическом состоянии, двое — в тяжелом и один в стабильном. Информации о состоянии остальных пострадавших нет.
The driver of a white van sped for 2 km along the sidewalk of Yonge St., running down pedestrians before being stopped and arrested https://t.co/5UlLkFNswe pic.twitter.com/qYCjpXtGDu— CTV Montreal (@CTVMontreal) April 23, 2018
Фургон наехал на пешеходов на одном из перекрестков Торонто около 20:30 по московскому времени. Водитель уехал с места происшествия, но позже полиция нашла его фургон и задержала его самого. Личность водителя и мотивы нападения пока неизвестны.