При наезде фургона на пешеходов в Торонто девять человек погибли и 16 пострадали

CTV
21:10, 23 апреля 2018
Надежный источник

По меньшей мере девять человек погибли и 16 пострадали при наезде фургона на пешеходов в Торонто, сообщает канадский телеканал CTV со ссылкой на городскую полицию.

Больница «Саннибрук», куда были доставлены 10 жертв, сообщила, что двое пострадавших умерли к моменту прибытия; еще пятеро находятся в критическом состоянии, двое — в тяжелом и один в стабильном. Информации о состоянии остальных пострадавших нет.

Фургон наехал на пешеходов на одном из перекрестков Торонто около 20:30 по московскому времени. Водитель уехал с места происшествия, но позже полиция нашла его фургон и задержала его самого. Личность водителя и мотивы нападения пока неизвестны.
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