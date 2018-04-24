«Они заполонили соцсети». Владелица «Бахетле» пожаловалась президенту Татарстана на продавцов домашней выпечки

Бизнес Online
16:19, 24 апреля 2018
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Владелица сети супермаркетов «Бахетле», депутат Госсовета Татарстана Муслима Латыпова пожаловалась президенту Татарстана Рустаму Минниханову на домашних хозяек, которые продают в интернете выпечку собственного изготовления.

«Они заполонили соцсети. Все, кто реализует продукцию через соцсети, не платят налогов, нет отчислений в социальные фонды. Этот бизнес забирает у нас объемы», — сказала Латыпова на заседании совета по предпринимательству при президенте республики.

По словам владелицы «Бахетле», продавцы домашней выпечки не гарантируют безопасность продукции. Латыпова рассказала о результатах экспертизы образцов, которые она купила в интернете. «По микробиологическим показателям продукция оказалась не соответствующей нормам. Вот что такое самозанятость. Нужно это остановить, Рустам Нургалиевич», — обратилась Латыпова к президенту Татарстана.

Видео выступления Муслимы Латыповой опубликовало татарстанское издание Бизнес Online.

БИЗНЕС Online

«Весь ассортимент „Бахетле“ — все там производят. Технологических карточек не надо. Они висят у нас на производстве. К нам приходят, фотографируют и продают за пять рублей. Потом производят дома, в бане, в гараже, где есть домашние животные. Где проходит анализ на сырье? Где оно закупается? Есть ли бактерицидные лампы? Ответов на эти вопросы нет», — отметила руководитель «Бахетле».

Бизнес Online
Супермаркеты «Бахетле» работают в России с 1998 года, в 2006 году сеть появилась в Москве. Специфика магазинов сети — продажа блюд собственного изготовления.
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