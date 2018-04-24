«Они заполонили соцсети». Владелица «Бахетле» пожаловалась президенту Татарстана на продавцов домашней выпечки
Владелица сети супермаркетов «Бахетле», депутат Госсовета Татарстана Муслима Латыпова пожаловалась президенту Татарстана Рустаму Минниханову на домашних хозяек, которые продают в интернете выпечку собственного изготовления.
«Они заполонили соцсети. Все, кто реализует продукцию через соцсети, не платят налогов, нет отчислений в социальные фонды. Этот бизнес забирает у нас объемы», — сказала Латыпова на заседании совета по предпринимательству при президенте республики.
По словам владелицы «Бахетле», продавцы домашней выпечки не гарантируют безопасность продукции. Латыпова рассказала о результатах экспертизы образцов, которые она купила в интернете. «По микробиологическим показателям продукция оказалась не соответствующей нормам. Вот что такое самозанятость. Нужно это остановить, Рустам Нургалиевич», — обратилась Латыпова к президенту Татарстана.
Видео выступления Муслимы Латыповой опубликовало татарстанское издание Бизнес Online.
«Весь ассортимент „Бахетле“ — все там производят. Технологических карточек не надо. Они висят у нас на производстве. К нам приходят, фотографируют и продают за пять рублей. Потом производят дома, в бане, в гараже, где есть домашние животные. Где проходит анализ на сырье? Где оно закупается? Есть ли бактерицидные лампы? Ответов на эти вопросы нет», — отметила руководитель «Бахетле».