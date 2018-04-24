Навальному отказали в проведении шествия по Тверской улице 5 мая

Алексей Навальный
16:10, 24 апреля 2018
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Алексей Навальный заявил, что мэрия Москвы отказала ему в проведении протестной акции в центре города. Акция запланирована на 5 мая и приурочена к инаугурации Владимира Путина, которая должна состояться два дня спустя.

Навальный подал заявку на проведения шествия по Тверской улице, но заявил, что его сторонники были «готовы рассматривать приемлемые варианты в центре города».

Политик объявил, что, несмотря на запрет, 5 мая в 14 часов выйдет на Тверскую улицу и призвал сделать это всех, «кто не рабы».

В качестве альтернативы власти Москвы предложили сторонникам Навального провести акцию либо в районе метро «Октябрьское поле», либо на улице Перерва.

«Тверская улица — сложный вариант в эти дни с учетом подготовки к параду Победы и других праздничных городских мероприятий. Но, к сожалению, наше общение проходит пока только через средства массовой информации», — заявил «Интерфаксу» глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, добавив, что мэрия «готова к переговорам».

Можно занять сколько угодно конструктивную позицию, но если эта власть в принципе считает тебя своим рабом, то их ничего, кроме «Я раб» не устроит.

Алексей Навальный
Помимо Москвы, сторонники Навального подали заявку на проведение шествия в центре Петербурга. Ответа санкт-петербургских властей пока не последовало.
Калининградские сторонники Навального заявили, что их региональному штабу в проведении митинга в центре города отказали. Ранее аналогичный ответ был получен от городских властей Южно-Сахалинска, Новосибирска и Уфы. Власти Свердловской области назвали акцию Навального «направленной на подрыв безопасности государства агитация, возбуждающей социальную и национальную ненависть и вражду» и также отказали в ее проведении.
Митинг сторонникам Навального разрешили провести власти Казани. Акция пройдет в поселке Дербышки напротив ДК имени Саид-Галиева.
О проведении акции «Он нам не царь», приуроченной к инаугурации Путина, Навальный объявил 12 апреля. Ее целью политик назвал борьбу «против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония». Заявка на проведение шествия была подана 20 апреля.
В 2012 году накануне предыдущей инаугурации Владимира Путина на Болотной площади в Москве прошла протестная акция, в ходе которой были задержаны сотни демонстрантов. Более 30 человек впоследствии осудили по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. 
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