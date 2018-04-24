Навальному отказали в проведении шествия по Тверской улице 5 мая

Алексей Навальный заявил, что мэрия Москвы отказала ему в проведении протестной акции в центре города. Акция запланирована на 5 мая и приурочена к инаугурации Владимира Путина, которая должна состояться два дня спустя.

Навальный подал заявку на проведения шествия по Тверской улице, но заявил, что его сторонники были «готовы рассматривать приемлемые варианты в центре города».

Политик объявил, что, несмотря на запрет, 5 мая в 14 часов выйдет на Тверскую улицу и призвал сделать это всех, «кто не рабы».

В качестве альтернативы власти Москвы предложили сторонникам Навального провести акцию либо в районе метро «Октябрьское поле», либо на улице Перерва.

«Тверская улица — сложный вариант в эти дни с учетом подготовки к параду Победы и других праздничных городских мероприятий. Но, к сожалению, наше общение проходит пока только через средства массовой информации», — заявил «Интерфаксу» глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, добавив, что мэрия «готова к переговорам».