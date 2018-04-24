Комитет Госдумы одобрил законопроект о курилках в аэропортах

Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект , разрешающий оборудовать помещения для курения в аэропортах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение комитета, которое есть в распоряжении агентства.

Законопроект, допускающий курение табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, был внесен на рассмотрение Госдумы в ноябре 2017 года депутатом от «Единой России» Сергеем Боярским. В феврале была представлена доработанная версия законопроекта, которую включили в программу весенней сессии Госдумы.

Профильным комитетом для этого законопроекта является комитет по охране здоровья, у комитета по транспорту и строительству — статус соисполнителя.

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» вступил в силу в России в 2013 году. Он, в частности, запретил курение в аэропортах, подъездах жилых домов, в заведениях общепита, а также около школ, поликлиник, вокзалов и станций метро.

После вступления закона в силу в Госдуму несколько раз вносились законопроекты, снимающие запрет на курительные комнаты в аэропортах. Ни один из них до сих пор принят не был.