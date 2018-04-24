Фонд Олега Дерипаски отменил книжный фестиваль в Иркутске из-за санкций

Интерфакс
10:56, 24 апреля 2018
Надежный источник

Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» отменил проведение второго Международного книжного фестиваля в Иркутске, который должен был пройти в мае.

Как пояснила PR-директор фонда Елена Вишнякова, решение об отмене фестиваля было принято в связи с санкциями, введенными США в отношении Олега Дерипаски и связанных с ним компаний En+ Group, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго».

«Поскольку программы фонда финансируются из личных средств Дерипаски и компаний, попавших в санкционный список, продолжение финансирования благотворительных проектов в ближайшее время оказалось невозможным», — сказала Вишнякова.

Один из организаторов фестиваля Борис Куприянов написал в фейсбуке, что решение об отмене мероприятия «было принято не нами и очень быстро, в прошлый четверг [19 апреля], что стало для нас полной неожиданностью».

«Все расходы участникам фестиваля мы возместим, фонд „Вольное дело“ обещает», — сообщил Куприянов, выразив надежду на то, что в 2019 году фестиваль состоится.

Второй Международный книжный фестиваль должен был пройти в Иркутске с 18 по 20 мая. В нем, как сообщил Борис Куприянов, планировали принять участие 127 издательств.
Олег Дерипаска был включен в расширенный санкционный список, который Минфин США представил 6 апреля. В списке, в числе прочих, также оказался Виктор Вексельберг. Акции «Русала», в котором Дерипаске и Вексельбергу принадлежат значительные доли, после публикации санкционного списка подешевели до исторического минимума.
22 апреля Минфин США напомнил, что «Русал» может быть выведен из-под санкций, если компанию не будут контролировать бизнесмены из «черного списка». После этого заявления акции «Русала» на биржах начали резко расти (+40% на Гонконгской бирже 23 апреля), хотя Олег Дерипаска не заявлял о планах отказаться от контролем над компанией.
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