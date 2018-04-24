Фонд Олега Дерипаски отменил книжный фестиваль в Иркутске из-за санкций

Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» отменил проведение второго Международного книжного фестиваля в Иркутске, который должен был пройти в мае.

Как пояснила PR-директор фонда Елена Вишнякова, решение об отмене фестиваля было принято в связи с санкциями, введенными США в отношении Олега Дерипаски и связанных с ним компаний En+ Group, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго».

«Поскольку программы фонда финансируются из личных средств Дерипаски и компаний, попавших в санкционный список, продолжение финансирования благотворительных проектов в ближайшее время оказалось невозможным», — сказала Вишнякова.

Один из организаторов фестиваля Борис Куприянов написал в фейсбуке, что решение об отмене мероприятия «было принято не нами и очень быстро, в прошлый четверг [19 апреля], что стало для нас полной неожиданностью».

«Все расходы участникам фестиваля мы возместим, фонд „Вольное дело“ обещает», — сообщил Куприянов, выразив надежду на то, что в 2019 году фестиваль состоится.