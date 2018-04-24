Финляндия откажется от выплаты безусловного дохода гражданам

Власти Финляндии решили прекратить эксперимент по выплате безусловного дохода гражданам страны.

Как рассказал BBC News профессор государственного агентства Kela по вопросам социального страхования Олли Кангас, программа выплат будет свернута по окончании 2018 года, поскольку правительство отказалось выделить дополнительные средства на ее финансирование.

Kela запрашивало у властей от 40 до 70 миллионов евро в качестве экспериментальной прибавки к зарплате для группы работающих финнов, однако правительство решило изучить другие схемы реформирования системы социального обеспечения граждан.