Финляндия откажется от выплаты безусловного дохода гражданам

BBC News
06:41, 24 апреля 2018
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Власти Финляндии решили прекратить эксперимент по выплате безусловного дохода гражданам страны.

Как рассказал BBC News профессор государственного агентства Kela по вопросам социального страхования Олли Кангас, программа выплат будет свернута по окончании 2018 года, поскольку правительство отказалось выделить дополнительные средства на ее финансирование.

Kela запрашивало у властей от 40 до 70 миллионов евро в качестве экспериментальной прибавки к зарплате для группы работающих финнов, однако правительство решило изучить другие схемы реформирования системы социального обеспечения граждан.

«Энтузиазм правительства куда-то испарился», — заявил Олли Кангас. (англ.яз.)

BBC News
Эксперимент по выплате безусловного базового дохода стартовал в Финляндии в 2017 году. Ежемесячно две тысячи безработных граждан страны, отобранных случайной выборкой, безвозмездно получают от властей по 560 евро. Результаты эксперимента станут известны только к концу 2019 года.

Что такое безусловный доход?

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