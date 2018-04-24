«Би-би-си»: вице-премьер Хлопонин продал Прохорову виллу в Италии за 44 миллиона евро

Покупателем расположенных в Италии дома и земельного участка российского вице-премьера Александра Хлопонина стал кипрский офшор, принадлежащий бизнесмену Михаилу Прохорову. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

По словам представителя Хлопонина, именно продажа недвижимости стала в 2017 году основным источником дохода Хлопонина, задекларировавшего рекордный доход в 2,9 миллиарда рублей.

С учетом зарплаты вице-премьера и других доходов, от продажи недвижимости в Италии Хлопонин мог получить 2,89 миллиарда рублей, или 44 миллиона евро по среднему курсу 2017 года, пишет «Би-би-си». По мнению опрошенных изданием экспертов, рыночная цена этой недвижимости может достигать 20 миллионов евро.

По мнению заместителя гендиректора «Трасперенси Интернешнл — Россия» Ильи Шуманова, в сделке может заподозрить конфликт интересов, так как на момент ее совершения Михаил Прохоров был акционером «Русала», находящегося в зоне ответственности Хлопонина.

Заведующая лабораторией антикоррупционной политики ВШЭ Елена Панфилова пояснила, что для чиновников есть «гласные и негласные рекомендации не иметь имущества за рубежом». «Сам факт продажи чего-то близкому другу даже по завышенной цене кроме изумленно приподнятых бровей никаких последствий не влечет» — сказала она.