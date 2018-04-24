«Би-би-си»: вице-премьер Хлопонин продал Прохорову виллу в Италии за 44 миллиона евро

Русская служба "Би-би-си"
13:47, 24 апреля 2018
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Покупателем расположенных в Италии дома и земельного участка российского вице-премьера Александра Хлопонина стал кипрский офшор, принадлежащий бизнесмену Михаилу Прохорову. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

По словам представителя Хлопонина, именно продажа недвижимости стала в 2017 году основным источником дохода Хлопонина, задекларировавшего рекордный доход в 2,9 миллиарда рублей.

С учетом зарплаты вице-премьера и других доходов, от продажи недвижимости в Италии Хлопонин мог получить 2,89 миллиарда рублей, или 44 миллиона евро по среднему курсу 2017 года, пишет «Би-би-си». По мнению опрошенных изданием экспертов, рыночная цена этой недвижимости может достигать 20 миллионов евро.

По мнению заместителя гендиректора «Трасперенси Интернешнл — Россия» Ильи Шуманова, в сделке может заподозрить конфликт интересов, так как на момент ее совершения Михаил Прохоров был акционером «Русала», находящегося в зоне ответственности Хлопонина.

Заведующая лабораторией антикоррупционной политики ВШЭ Елена Панфилова пояснила, что для чиновников есть «гласные и негласные рекомендации не иметь имущества за рубежом». «Сам факт продажи чего-то близкому другу даже по завышенной цене кроме изумленно приподнятых бровей никаких последствий не влечет» — сказала она.

Прохоров и Хлопонин — близкие друзья. Бизнесмен и чиновник учились в одной группе на факультете международной экономики Московского финансового института.

Русская служба "Би-би-си"
О продаже Хлопониным участка в Италии стало известно в середине апреля, после публикации членами правительства деклараций о доходах в 2017 году. Оказалось, что благодаря этому Хлопонин задекларировал 2,9 миллиарда рублей — самый высокий доход за всю историю подачи деклараций.
Речь идет о вилле в тосканском городе Форте-деи-Марми, популярном среди россиян.
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