Власти Ирана запретили использование криптовалют

Центральный банк Ирана
06:57, 23 апреля 2018
Надежный источник

Центральный банк Ирана запретил использование биткоина и других криптовалют. Распоряжение об этом было опубликовано 22 апреля.

Работа с криптовалютами запрещена для всех финансовых учреждений и обменных пунктов страны.

Виртуальные валюты могут быть использованы для отмывания денег, поддержки терроризма и для платежей между злоумышленниками (перс. яз.).

Центральный банк Ирана
В феврале министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми заявил, что над собственной криптовалютой работает Почтовый банк Ирана.
Курс иранского риала в апреле обвалился по отношению к доллару. Власти установили обменный курс 42 тысячи риалов за доллар, тогда как в пунктах обмена он достигал 60 тысяч.
Зимой 2018 года в Иране произошли массовые протесты против экономической политики правительства. В столкновениях с правоохранительными органами погибли более 20 митингующих.

Протесты в Иране

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

В Ереване на митинг против премьер-министра вышли не менее 35 тысяч человек. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы